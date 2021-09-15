Diyarbakır'da elektrik protestosunda olaylar çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da elektrik protestosu yapan göstericilere polis müdahalede bulundu. Müdahale sonrası olaylar çıkarken göstericiler yastık yakıp yol kapattı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde panoların direk üstü çalışmalarını yüzleri maskeli grup engelleyip yol kapattı. Gruba güvenlik güçleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edince, protestocu göstericiler yollarda lastik yaktı. Grup dağılırken ilçede yaşanan gerginlik devam etmesinden kaynaklı önlemler sürüyor. Olayların yaşandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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