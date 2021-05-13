Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı

13.05.2021 16:38
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı, System.String[]

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağında yerleştirilen ve tartışma konusu olan karpuz içinde çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri kaldırıldı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağında yerleştirilen ve tartışma konusu olan karpuz içinde çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri kaldırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında, "Alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yerleştirilen halay çeken folklor ekibi, karpuz içinde çocuk, kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve hasır bilezik figürü tartışma konusu oldu.  Karpuz içinde çocuk heykelindeki yüzün çocuğu değil, 'Çinli' bir yetişkini yansıttığı tartışmaları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dile getirildi. En çok eleştirilen karpuz içindeki çocuk heykeli ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykeli, eleştiriler üzerine kaldırıldı.

'ÜRÜNLER TEKRAR YENİLENECEK'Heykellerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamında; alana yerleştirilen iki maket hakkında yapılan eleştiriler, Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla belediyemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme sonucu maketler bulundukları yerden kaldırılmıştır. Maket yapımcısı, eleştirileri dikkate alacak şekilde ürünlerini yenileyecek, ilgili birimlerin onayıyla belediyemize teslim edecektir" denildi.'MAKETLERE 4 MİLYON ÖDENDİĞİ İDDİASI YALAN VE İFTİRADIR'

Maketlere 4 milyon lira ödendiğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğuna yer verilen açıklamada ayrıca, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarının, açıklamamız ve ulaşabildikleri kayıtlara rağmen, maketlere 4 milyon 412 bin 835 TL ödendiği iddiası ise yalan ve iftiradır. Bu bedel 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada ifade ettiğimiz üzere 170 bin metrekarelik alanda; drenaj hatları, su depoları, çimlendirme, ağaçlandırma, çalı ekimi gibi işlerin tamamını içeren ihalenin tutarıdır. Söz konusu ihale; açık ihale usulüyle yapılmış, canlı yayınlanmış ve en ekonomik teklifi veren firma tarafından üstlenilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Duyarlılık ve yapıcı eleştirileri için Diyarbakır kamuoyuna teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


- Diyarbakır
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı
Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı

Diyarbakır Havalimanı, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tartışılan heykeller kaldırıldı - Son Dakika


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