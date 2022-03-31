Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

31.03.2022 09:58

Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı Diyarbakır İl Jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada emanet olarak verilen özel tasarımlı silindirin içinde 5 kilo esrar çıktı.

Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada emanet olarak verilen özel tasarımlı silindirin içinde 5 kilo esrar çıktı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucunda, yapılan kontrolde, 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındığı,2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı
Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI Son dakika! ÖZEL TASARIM SİLİNDİR İÇİNDE 5 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi DİYARBAKIR - Yolcu otobüsünde 5 kilogram esrar ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement