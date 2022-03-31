Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika

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Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada emanet olarak verilen özel tasarımlı silindirin içinde 5 kilo esrar çıktı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucunda, yapılan kontrolde, 5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındığı,2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.