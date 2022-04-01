Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

01.04.2022 00:57
Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı

Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, emanet olarak verilen özel tasarımlı silindirin içinde 5 kilogram esrar çıktı.

Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, emanet olarak verilen özel tasarımlı silindirin içinde 5 kilogram esrar çıktı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada, otobüse emanet olarak verilen özel tasarlanmış silindir şeklindeki metal parçaya narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucunda yapılan kontrolde, 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı - Son Dakika


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