Diyarbakır'da Emniyet Binası Önünde Şüpheli Paket Alarmı
1 saat önce
Diyarbakır'da, emniyet binası önüne bırakılan bir paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
Diyarbakır
'da, emniyet binası önüne bırakılan bir paket güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten çanta ve elbise çıktı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir
ilçesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinin önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde emniyetin önünde bulunan beton bariyerlerin arkasında bir poşet gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi. Cadde kısa sürede araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanına da haber verildi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı, giydiği kıyafetin ardından fünye ile şüpheli pakete yaklaştı. Fünyeyi, şüpheli pakete bağlayan bomba imha uzmanı daha sonra uzaklaşarak paketi patlattı. Daha sonra tekrar poşetin bulunduğu bölgeye gelen bomba uzmanı, yaptığı incelemenin ardından poşette çanta ve giysilerin bulunduğunu belirledi.
Şüpheli paketin patlatılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
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