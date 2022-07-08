DİYARBAKIR'DA EMNİYET KEMERİ TAKMA ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

DİYARBAKIR polisinin Haziran 2021'den bu yana 392 cadde üzerinde 83 ışıklı kavşakta gece ve gündüz, hem havadan hem de karadan sürdürdüğü denetimlerde emniyet kemeri takma oranı yüzde 50'den yüzde 90'a çıktı. Bu oranla birlikte 2020 ile 2021 yıllarının haziran aylarında meydana gelen 5 bin 203 kazada 4 bin 747 olan yaralı sayısı, 2021 ile 2022 yıllarının haziran aylarında meydana gelen 5 bin 75 kazada, 3 bin 619'a düştü. Son 1 yılda ölümlü kaza sayısı da 20 olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne Temmuz 2021'de atanan Hüseyin Aşkın'ın göreve başladığı gün trafik kazaları istatistikleriyle ilgili yaptığı toplantının ardından Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir yıllık çalışmada kentte emniyet kemeri takma oranında sürücülerde ve yolcularda artış, yaralanmalı ve ölümlü kazalarda ise düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'nde biri motosikletli kadın 'Şahin' olmak üzere 191 personel görev yapıyor. Bu kapsamda ekiplerin, 392 cadde üzerinde bulunan 83 ışıklı kavşakta gece ve gündüz hem karadan hem de havadan yaptıkları denetimlerde emniyet kemeri takma oranı yüzde 50'den yüzde 90'a çıktı. Yaka kameralı polisler eşliğinde yapılan denetimlerle birlikte 2020 ile 2021 haziran aylarında meydana gelen 21'i ölümlü, 2 bin 878'i yaralanmalı, 2 bin 304'ü de maddi hasarlı 5 bin 203 kaza sayısı, 2021 ile 2022 yıllarının haziran aylarında 20 ölümlü, 2 bin 220 yaralanmalı, 2 bin 835 maddi hasarlı olmak üzere 5 bin 75'e düştü. 2020 ile 2021 yıllarının haziran aylarında 4 bin 747 kişi meydana gelen trafik kazalarında yaralanırken bu sayı 2021 ile 2022 yıllarının haziran ayları arasında 3 bin 619'a düştü.