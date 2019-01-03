Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı: 1 Yaralı

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.



Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.



- Diyarbakır

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