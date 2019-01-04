Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı 1 Yaralı

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı 1 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

Diyarbakır'da yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen grup, akşam saatlerinde Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar, kaçarken de yola 1 EYP daha attı. Saldırıda market önünde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi, ayakta tedavi edilirken, polis EYP'lerin atıldığı yerlere güvenlik şeridi çekip, inceleme yaptı. Hasar oluşmayan saldırıyla ilgili isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Saldırı Düzenlendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:37:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü ile Birlikte 4 Yere Eyp Atıldı 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]