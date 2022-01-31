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Diyarbakır'da engelli çocuğu olan ailelere destek - Son Dakika

Diyarbakır'da engelli çocuğu olan ailelere destek

31.01.2022 10:58
Diyarbakır'da engelli çocuğu olan ailelere destek

Engelli çocukları olan ailelere destek amacıyla kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nde kayıt alınmaya başlandı.

Engelli çocukları olan ailelere destek amacıyla kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi"nde kayıt alınmaya başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri, bakım verecek kimsesi olmayan engelli bireylere günübirlik, kısmi zamanlı gündüzlü bakım merkezi hizmeti vermek üzere kurulan merkezde hazırlıklar tamamlandı.

Ebeveynlerin engelli çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evinde, çocukların hoşça vakit geçirmeleri için her türlü imkan bulunuyor.

Mola evinde, çocukların alanında uzman eğitmenler tarafından günlük egzersiz ihtiyacı karşılanması için spor salonu, ritim, ses ve enstrüman çalışmaları yanı sıra müzik aletleri ile tanışmalarına olanak sağlanan müzik odası, öz bakım becerileri kazandırılması, dil ve konuşma becerileri geliştirilmesi, zihinsel aktivitelerinin arttırılması ve motor becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 6 eğitim odası, 36 ayını tamamlamış çocuklara uygun oyun odası bulunuyor.

Engelli bireylerin kişisel bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği mola evinde, hem engelli bireyler hem de ebeveynleri için psiko sosyal ve danışmanlık hizmetleri verecek uzman psikolog bulunacak.

Engelli 3 çocuk annesi Serpil Kılıççı, mola evinin hizmete girmesinden memnuniyet duyduğu belirtti.

Mola evi sayesinde günlük hayatta rahatlayacaklarını belirten Kılıççı, "3 çocukla uğraşmak çok zor. Burası çocuklarımı gönül rahatlığıyla bırakacağım bir yer, ilaç gibi geldi. Burada psikolog desteği alınması da çok önemli. Psikolog olması benim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır, Engelli, Müzik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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