Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar - Son Dakika

Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar

14.01.2021 03:06

Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar Kısıtlamada engelli derneğinde eğlence yapanlara polis baskını Aralarından kadınlarında olduğu 42 kişiye 132 bin 300 TL ceza kesildi Diyarbakır'da kısıtlama saatinde bir engelli derneğinde 9'uncu kez alkollü eğlence yapıldığı ihbarı alan...

Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar

Kısıtlamada engelli derneğinde eğlence yapanlara polis baskını

Aralarından kadınlarında olduğu 42 kişiye 132 bin 300 TL ceza kesildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısıtlama saatinde bir engelli derneğinde 9'uncu kez alkollü eğlence yapıldığı ihbarı alan polis zabıta ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kısıtlama saatinde 9'uncu kez düzenlenen baskında yine aynı manzaralar ortaya çıkarken, aralarında kadınlarında olduğu 42 kişiye 132 bin 300 TL ceza kesilerek kapısı kaynak makinasıyla kaynak yapıldıktan sonra mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın düzenlendi.

Polis sokağın giriş ve çıkışını kapattı

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis ve Kayapınar ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti.

42 kişi içeride yakalandı

İçkili eğlenceyi durduran polis ve zabıta ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması sorgusunu yaptı. Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinasıyla mühürlenirken, 42 kişiye korona virüs tedbirlerini ihlalde toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Yapılan işlemlerin ardından dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar

Polis Baskını, Türk Lirası, Diyarbakır, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar - Son Dakika


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