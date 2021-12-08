Diyarbakır'da engelli öğrenciler EKPSS'ye hazırlanıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri, geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeleri için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2022-EKPSS) hazırlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında ücretsiz EKPSS kursu veriyor.

Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılan kurslarda Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve anayasa olmak üzere engelli bireylere beş branşta eğitim veriliyor.

Eğitim programında, engelli bireylere fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor.

Kurs sayesinde ders desteği alan engelli bireyler aynı zamanda sosyalleşme imkanı elde ediyor.

Eğitim desteği alan kursiyerlerden Mehmet Araç, kurs sayesinde eve bağlı olmaktan kurtulduğunu söyledi.

Ders veren hocaların empati kurmasıyla eğitimden verim aldıklarını ifade Araç, "Hocalarımız ortopedik, zihinsel ve fiziksel engelli arkadaşlara göre derslerini anlatıyorlar. Burada engellilere herkes empati ile baktığı için bir yabancılık hissettirmiyorlar." dedi.

EKPSS'ye sıkı bir eğitimle hazırlandıklarını anlatan Araç, "EKPSS'ye katılmamızın tek amacı memur olma hayalimizin gerçekleşmesi ve ileride kendimize toplumda bir yer edinmek. Burada sosyal destek alıyoruz, bize engelli gözüyle bakmadıkları için kendimizi evimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nde engellilere yönelik müzik, ahşap, takı tasarımı, deri işlemeciliği alanlarında da farklı kursların bulunduğunu dile getiren Araç, engellilerden bu kurslara katılarak eve kapanmamalarını istedi.

Devletin engelli bireylere sağladığı sosyal haklar dolayısıyla hayatlarının kolaylaştığını aktaran Araç, bu sayede gündelik hayata daha çok adapte olduklarını kaydetti.

Ebru Yaşin ise, kursta farklı aktiviteler yaptıklarını, aynı zamanda psikolojik destek de aldıklarını belirtti.

Kurs sayesinde adaptasyon sorununu çözdüğünü anlatan Yaşin, "Buraya gelmek, dışarıya yönelik olmamı sağladı. Burada güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu. Buraya geldiğimde gerçekten kendimi biraz daha açılmış, daha rahat hissediyorum. Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Burayı sadece ders almak amaçlı düşünmemek lazım. Aynı zamanda sosyalleşmek, topluma karışmak olarak da görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Metin Selçuk ise, kursun engellilerin kendisini geliştirmesi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Engellileri kurstan faydalanmaya davet eden Selçuk, "Buraya geldiğim zaman kendimi engelli hissetmiyorum." dedi.

???????Sümerpark'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi'nde verilen kurslardan şu ana kadar 126 engelli birey faydalandı.