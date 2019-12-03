Diyarbakır'da engelliler AA'nın

Diyarbakır'da engelliler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen engelliler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Bedensel engelli Metin Şen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Şen, milletini, devletini ve bayrağını çok sevdiği için bu fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Engellileri bir gün değil her gün hatırlayalım." dedi.

Down sendromlu Dilan Aslan, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Aslan, İstanbul'u çok sevdiği için her iki kategoride 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün olduğu fotoğrafları seçtiğini belirtti.

Bedensel engelli Görsel Çetin ise haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" isimli fotoğraflarına oy kullandı.

Çetin, doğayı çok sevdiği için tercihlerini bu fotoğraflardan yana kullandığını belirtti.