DİYARBAKIR - Engelliler sahnede hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Diyarbakır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda sahneye çıkan engelliler, tiyatro oyunu sahneledi, halk oyunları gösterisi sundu, koro halinde şarkılar seslendirdi, şiir okudu.

Merkez Yenişehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, engellilerle alakalı çalışmalara ilişkin slayt ve video gösterimi ile başladı.

Diyarbakırlı şairler Sezai Karakoç ve Cahit Sıtkı Tarancı'dan şiirler seslendiren engelliler, sundukları halk oyunları gösterisi, sahneledikleri tiyatro oyunu ve koro halinde seslendirdikleri şarkılarla izleyenlerden alkış aldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli bireylere çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkanı sağlandığını söyledi.

Akçam şunları kaydetti:

"Son yıllarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta sorunlarına çözüm olmak; toplumla bütünleşmelerinin, iş gücüne katılmalarının, huzur ve refahlarının artmasına yönelik çok önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız."

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş da eskiden 3 Aralık'ta yapılan etkinliklerde umutsuz olduklarını fakat son yıllarda daha umutlu olduklarını belirtti.

Karakaş, 2005'te çıkarılan Engelliler Kanunu'nu bir milat olarak değerlendirdiklerini aktararak "Bu yasa çıktıktan sonra ve akabinde hayata geçirilen yönetmeliklerle eğitim, istihdam, sosyal ve ekonomik anlamda engelli vatandaşlarımıza çok önemli hizmetler yapılmakta." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, engelliler ve aileleri katıldı.