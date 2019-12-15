Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi - Son Dakika

Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engellilerin hayatta karşılaştıkları engeller ve insanlardan aldıkları tepkileri anlatan bir oyun sahnelendi.

Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi, System.String[]

Diyarbakır'ın Sur İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engellilerin hayatta karşılaştıkları engeller ve insanlardan aldıkları tepkileri anlatan bir oyun sahnelendi.


Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu çok sayıda vatandaş izledi. 'Lal' adlı tiyatro oyununda çarpık aile yaşantılarını sahneye döken oyuncular, vatandaşların büyük beğenisini aldı.


Engellileri hayata kazandırmak için tiyatro gösterisi düzenlediklerini belirten Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayran, gerçekleştirdikleri gösteri ile vatandaşlar üzerinde büyük bir etki bırakacaklarını ve engelliler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kayran, "Oyunumuzun adı 'Lal', çarpık aile yaşantıları çeşitli örneklerle anlatılıyor. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, onların toplumun birer bireyi olduğunu unutmamak ve yaşama göre onları hazırlamak için bizim usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte hazırladığımız bir oyun. Yoğun bir talep gördü, vatandaşlar bu oyunu izleyip daha sonra onların görüşlerini de alacağız. Bütün kamu kurumları olmak üzere kaldırımlar, otobüslerin bu insanlara yönelik olmasını, onların bizden bir parça olduğunu, bizlerden çok farklı olmadıklarını, onlara acımak yerine onların olağan davranışları, onlarla uygun bir şekilde ilişki kurmayı sağlayacağına inanıyorum" dedi.


Etkinliğe katılan vatandaşlar da engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini ve sergilenen tiyatro ile kendilerinde farkındalık oluştuğunu kaydettiler. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu'dan "Bu bütçe savaş bütçesidir" diyen HDP'lilere: Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir
Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Son Dakika Haberleri
21:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz burada (Suriye) yaşayan... - Son Dakika
21:54 Lübnan'da binlerce gösterici Beyrut'ta toplandı - Son Dakika
21:53 Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında - Son Dakika
21:53 Ağrı trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
21:51 Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]