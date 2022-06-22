Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

22.06.2022 10:40
Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-18 Diyarbakır Dernek Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu'nun ilk gününde, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-18 Diyarbakır Dernek Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu'nun ilk gününde, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Diyarbakır Dernek Şehit Jandarma Çavuş Murat Doğan Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekattan 61 timde 950 personelin görev aldığı operasyonun ilk gününde, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir, 4 bin 650 metre sulama hortumu, su motoru, dalgıç pompa, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 2 elektrikli fünye ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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