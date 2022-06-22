Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı

22.06.2022 11:04
Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da 950 personelin katılımı ile Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da 950 personelin katılımı ile Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacı ile Diyarbakır'da "EREN ABLUKA-18 DİYARBAKIR (DERNEK) ŞEHİT J.ÇVŞ MURAT DOĞAN" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat timlerinden 950 personel görev alıyor.

Devam eden operasyonda şu ana kadar 4 şahıs gözaltına alınırken, 975 gram toz esrar, 1 milyon 750 bin 991 kök kenevir bitkisi, 4 bin 650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kilogram kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başladı: 4 gözaltı - Son Dakika

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