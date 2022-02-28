Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

28.02.2022 09:28
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı

DİYARBAKIR'da 1070 personel ile 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

DİYARBAKIR'da 1070 personel ile 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"  denildi.


Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 70 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı. 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ARAZİ KAVGASINDA 4 TUTUKLAMA

Diyarbakır, Astsubay, Jandarma, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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