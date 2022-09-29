Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalardan dolayı Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Diyarbakır, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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