Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

29.09.2022 13:22
Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da Ergani Belediyesince kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da Ergani Belediyesince kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı parke taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler ayrıca ilçe merkezinde deforme olmuş parkelerin değişimini de gerçekleştiriyor.

Parke taşı döşenecek güzergahta dolgu çalışması yürüten ekipler, ardından parke döşeme işlemini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalardan dolayı Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Diyarbakır, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergani'de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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