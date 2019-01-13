Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kolinin içinde erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kolinin içinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Peyas Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında kolinin içinde ceset olduğunu gören bina sakinleri, polise ihbarda bulundu.

İncelemede cesedin Recep Ü'ye (52) ait olduğu, boynundan ve karnından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Recep Ü'nün eşi H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö. gözaltına alındı.

Recep Ü'nün, evinde V.Ö. ile çıkan arbedede bıçaklanarak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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