Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kolinin içinde erkek cesedi bulundu.
Diyarbakır
'ın Kayapınar
ilçesinde kolinin içinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Peyas Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında kolinin içinde ceset olduğunu gören bina sakinleri, polise ihbarda bulundu.
İncelemede cesedin Recep Ü'ye (52) ait olduğu, boynundan ve karnından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Recep Ü'nün eşi H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö. gözaltına alındı.
Recep Ü'nün, evinde V.Ö. ile çıkan arbedede bıçaklanarak hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:10 Kaynak: AA
Parçalayıp Koliye Koydukları Cesedi, Evinin Önüne Bıraktılar
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü
Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi
Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor