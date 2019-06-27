Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: AA
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