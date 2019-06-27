Diyarbakır'da erkek cesedi bulundu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: AA
'ın Eğil
ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya köyünde Dicle
Nehri yatağına yakın arazide buğday hasadı yapan çiftçiler arazide erkek cesedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine ceset, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi
'nin morguna götürüldü.
Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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