Diyarbakır'da eş zamanlı hava destekli narkotik uygulaması
36 dakika önce
Diyarbakır'da 4 merkez ilçede eş zamanlı olarak çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
'da 4 merkez ilçede eş zamanlı olarak çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
koordinesinde Sur
, Bağlar
, Kayapınar
ve Yenişehir
ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. Helikopter
desteğiyle yapılan uygulamaya çok sayıda birimden polis katıldı. Uygulama çerçevesinde polis ekipleri, görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulama saat 22.00'a kadar sürerken, emniyet yetkilileri, uygulama ile ilgili olarak ayrıntıların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. - DİYARBAKIR
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