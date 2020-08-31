Diyarbakır'da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı - Son Dakika

Diyarbakır'da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı

Eşi tarafından kızının gözleri önünde silahla öldürülen Remziye Yoldaş'ın kız kardeşi Evindar Tura, katilin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapse girdiğini, açık cezaevindeyken bir süre önce firar ettiğini, Remziye'nin de buna karşı çıktığı ve teslim olmasını istediğini söyledi.

Diyarbakır'da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı, System.String[]

Eşi tarafından kızının gözleri önünde silahla öldürülen Remziye Yoldaş'ın kız kardeşi Evindar Tura, katilin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hapse girdiğini, açık cezaevindeyken bir süre önce firar ettiğini, Remziye'nin de buna karşı çıktığı ve teslim olmasını istediğini söyledi. Tura, "Hergün farklı insanların fotoğrafını paylaşırdım ablamın fotoğrafını paylaşamadım. Her gün fotoğrafını paylaştığım kadınlardan olmamalıydı benim ablam. Can güvenliğimiz yok. Ablamın katilinin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevi'nden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından Cuma akşamı pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Tura kaçarak izini kaybettirirken, Remziye Yoldaş'ın kız kardeşi Evindar Tura, ablasının öldürülmeden önce yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

"ABLAMA KIZININ ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETMİŞ"

Ablası Remziye'nin kızının önünde kocası tarafından öldürüldüğünü belirten Tura, "Ablam 29 yaşındaydı, 9 yıl önce zorla kaçırıldı. Evlendi her şeyi kabul etti ve yıllarca beklerim diyerek yıllarca bekledi. Kardeşlerine ve ailesine zarar gelmesini istemezdi. Çünkü psikopatın tekiydi adam çıkıp kardeşime ve aileme zarar verebilir diye ablam buna katlanıyordu. Ailesi ve kendisi tarafından defalarca tehdit edildik aldırış etmedik. Ama ablam öyle değildi. Hem bizler için hem de kardeşlerim için zarar gelmesin diye korkuyordu. Ablamı kaçırdıktan bir ay sonra cezaevine girdi. 9 yıldır ablam onu bekliyordu. Sadece bir ay evli kaldılar hatta bir ay değil 28 gün evli kaldılar. Açık cezaevine alınmıştı ve cezasının büyük bölümünü de yatmış, kalan cezası için açık cezaevine nakledilmiş. Oradayken firar etmiş. Gelmiş ablama demiş ki; 'Remziye gel gidelim dayım bize sahte kimlik çıkaracak Antalya'ya gidelim. Dayım orada restoran açacak orada çalışırız' diyerek yine kandırmak için öyle demiş. Ablam Remziye'de ona,' Ben bir kere ailemin şerefiyle oynadım ikinci defa gelemem. Zaten gelsem de bakamazsın bana o yüzden ben senle gelemem' demesinin ardından bir iki gün geçtikten sonra küçük bir marketimiz var orada kardeşimi boğazından tutarak tehditler savurmuş Remziye ablamda sonra olayı bize anlattı ardından ağabeyimler de ablama tek başına gitme bir yere demişler. Daha sonra Remziye tek başına komşuya gitmek için evden çıkmış ağabeyim onu yolda görünce 'Komşumuz yemek yapmış iki adımlık yol iki dakika sonra geleceğim' dedikten sonra gitmiş. Ablam komşudan dönünce kızı ile birlikte bu şerefsiz önüne çıkmış, elinde bir tane pompalı tüfek ve bir adette kurusıkı tabanca. Kurusıkı tabanca ile kaçalım diye korkutmak istemiş. Ablam korkmayınca araya biri girince kızının önünde direk pompalı tüfekle ablama ateş etmiş ve daha sonrada küçük kızını darp ederek kaçmış' diye konuştu.

"ARTIK KADINLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Veysi Yoldaş'ın olayı yaptıktan sonra kaçtığını gözyaşları içerisinde anlatan Tura, "Kardeşleri ve ailesi kendisine yardım ve yataklık yapıyorlar. Hem onun hem de ona yardım ve yataklık yapanın hepsinin alınmasını istiyorum. Eğer güvenlik güçleri üzerinde durur ise hemen yakalarlar. Ben bir kız kardeş olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; ablam her gün fotoğrafını paylaştığım kadınlardan olmamalıydı. Bu yüzden ne olur hemen bir şeyler yapmalısınız. İdamsa idam, caydırıcı cezaysa caydırıcı ceza ne olur artık bir şeyler yapınız. Artık kadın cinayeti görmek istemiyorum. Her gün farklı insanların fotoğrafını paylaşırdım ablamın fotoğrafını paylaşamadım. Artık kadınların ölmesini istemiyorum. Bu kişi benim ablama zarar verdi ve firar şuanda belki de gelip bana zarar verecek ya da gelip kızını önceden darp etmişti belki de öldürecek, çok korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok. Ablamın katilinin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürerken, katil koca Veysi Yoldaş'ın yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

(İHA)

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Marcao ve Belhanda transferinde çarpıcı gelişme! İki isim için de G.Saray'a teklif gelmedi Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı Japonya'da tayfun alarmı! "Tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı         
14:40
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti         
14:09
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
13:40
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
12:20
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak         
11:28
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor         
09:37
Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği Son Dakika: AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Korsanlık örneği         
09:30
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti         
22:53
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı Ankara'da çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı         
20:50
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 18:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da eşini kızının gözü önünde öldüren zanlı kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei