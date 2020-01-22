Diyarbakır'da eski hükümlüler kendi işini kuruyor - Son Dakika

Diyarbakır'da eski 3 hükümlü kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteği aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı kararı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliğiyle hükümlülere yönelik hazırlanan kendi işini kurma projelerinin sözleşmesi imzalandı.

Kentte, istihdam odaklı hazırlanan projeler kapsamında M.P, mobilya imalat atölyesi için 37 bin 600 lira, İ.A çay bahçesi için 38 bin 300 lira, R.G ise büfe işletmesi için 34 bin 861 lira hibe desteği aldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Seyfi Moroğlu, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik olarak sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Yükümlülerin infaz işlemlerinde topluma kazandırılması için yürütülen çalışmalarla kendilerine meslek kazandırıldığını aktaran Moroğlu, bu kişilerin suçtan uzak durma adına çaba sarf etmeleri gerektiğini kaydetti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Erçin yaptığı açıklamada, başarı ile sonuçlanan bu projelerin örnek olmasını umut ettiklerini daha fazla yükümlüye bu imkanı sağlamak istediklerini belirtti.