Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR'da 9 kurşunla eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) öldüren Musa Sevim (24), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Musa Sevim ifadesinde, "Olay gecesi Meryem, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu için beni tahrik etmiştir" dedi. Meryem Sevim'in hazırlanan otopsi raporunda ise, kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, Musa Sevim'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Y.Ö. ve İ.Ç.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi.

Olay, 13 Kasım 2022'de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevim'in cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.