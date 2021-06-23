DİYARBAKIR - Estetik, kozmetik ve güzellik fuarı açıldı

Diyarbakır'da 26 Haziran'a kadar sürecek estetik, kozmetik ve güzellik fuarı törenle açıldı.

Start Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünya ve Türkiye'de olduğu gibi önemli bir salgınla mücadele ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'ın son yıllarda ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında önemli adımlar attığını belirten Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden terörle anılan Diyarbakır, şimdi ekonomideki yükselişiyle anılıyor. Diyarbakır, bölgede ve Türkiye'de yıldızının parlamasıyla önemli adımlar atmaktadır. Diyarbakır ayağındaki prangalardan kurtulmuş, İnşallah yükselişe geçmiş durumdadır. Daha iyi yerlere geleceğine hepimiz kaniyiz. Hepimiz taşın altına elimizi koyduk, elimizden geldiğince gece gündüz hizmet etmekteyiz."

Fuara 60 firma katıldı

Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk de kentte düzenledikleri fuara yaklaşık 60 firma ve 200'e yakın markanın katıldığını belirtti.

Fuara katılımcı ve ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla hem bölgesel hem de ülke genelinde tanıtım çalışmalarını çok yönlü olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, "Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum ve diğer çevre illerden gelecek binlerce ziyaretçinin ulaşım masrafları tarafımızdan karşılanacak olup, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde şehrimizde ağırlayacağız. " diye konuştu.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karataş, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu'nun da konuşmalarının ardından fuarın açılışı yapıldı.

Markaların yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonlarını sergileyeceği 26 Haziran'a kadar gezilebilecek fuarda, ücretsiz protez tırnak, cilt bakımı, cilt analizi, kalıcı makyaj etkinlikleri yapılacak, alanında uzman eğitmenlerin vereceği seminerler ve profesyonel ekiplerce gösteriler gerçekleştirilecek.