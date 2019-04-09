Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun binasına kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü.

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun binasına kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurum binasına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:23 Kaynak: DHA
Yenişehir, Et ve Süt Kurumu, Diyarbakır, Güncel
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