Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi
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DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun binasına kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:45 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir
ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu
'nun binasına kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır
Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurum binasına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Polis
ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı. - Diyarbakır
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