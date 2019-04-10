Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi
1 saat önce
Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişimiDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: DHA
'da Et ve Süt Kurumu
binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişimi
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir
ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurumun bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Polis
ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz
Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Savcı Sayan'dan "Yabancı Uyruklulara Yardım Yapılmasın" Diyen Bolu Belediye Başkanı'na: Kur'an'ı Öpmek Yetmez