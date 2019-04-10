Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Binasına El Yapımı Patlayıcıyla Saldırı Girişimi

1 saat önce

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişimiDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü.

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu binasına el yapımı patlayıcıyla saldırı girişimi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesine kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurumun bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Et ve Süt Kurumu, Güncel
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