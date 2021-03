Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Et ve Süt Kurumu projeleri ile Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak et ve süt tesisleriyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Et ve Süt Kurumu'nun Diyarbakır'a yönelik projeleri ve Tarıma Dayalı Besi OSB içerisinde yapılması planlanan et ve süt tesisleriyle ilgili olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'unda katılımıyla, kurumun Diyarbakır'da yaptığı ve yapacağı çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Şehitlik semtinde yer alan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır şubesinin bulunduğu alanın kentsel dönüşüm içerisinde değerlendirilmesi ve kurumun mevcut yapısıyla Tarıma Dayalı Besi OSB'ye taşınması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ve Kaynak Geliştirme Daire ve İştirakler Daire Başkanı Hayrettin Bahçivancı ile Diyarbakır Et Kombinası Müdürü Hamdullah Güven Katıldı.