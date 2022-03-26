Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

26.03.2022 23:47
Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

DİYARBAKIR'da, Valilik ve Kaymakamlık izni dışındaki her türlü açık ve kapalı alandaki etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

DİYARBAKIR'da, Valilik ve Kaymakamlık izni dışındaki her türlü açık ve kapalı alandaki etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kent sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü açık ve kapalı alan eylem ve etkinliklerin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi), diğer illerden katılımlarla birlikte, 04.04.2022 saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.


YORUMLAR
500
Besni'de satranç turnuvası düzenlendi Besni'de satranç turnuvası düzenlendi 'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic'in avukatının Bosna Hersek'e girmesine izin verilmedi 'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic'in avukatının Bosna Hersek'e girmesine izin verilmedi

Kaymakamlık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement