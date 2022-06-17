Açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika

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