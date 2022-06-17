Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi

17.06.2022 20:28
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ölü ele geçirilen iki teröristten birinin Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü programında duyurduğu, Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirildiği haberine ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında jandarma komando, jandarma özel harekat ve jandarma komando operasyon birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada biri turuncu kategoride iki bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.

Bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu: (1) Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:34:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement