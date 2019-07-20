Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı

24 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 gün önce Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini, teröristlerden birisinin 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 gün önce Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini, teröristlerden birisinin 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu 'Sorhin Eruh' kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Bakanlık daha önce, hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.


Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:22:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]