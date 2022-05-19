Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

19.05.2022 09:16
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin hassas ve kapsamlı çalışmaları sonucunda 3 arazide uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerinde ve arazilerde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 521 gram toz esrar, 326 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca, 10 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 2 terazi, streç film ve 13 şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonda, H.O, M.M.O. ve R.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.O. ve M.M.O. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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