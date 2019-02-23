Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ev Yangını: 1 Ölü

Diyarbakır'da Ev Yangını: 1 Ölü

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sultan Kızıl'ın (80) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde yapılan incelemede Kızıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20 Kaynak: AA

Ergani, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar

ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Ev Yangını: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]