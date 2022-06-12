Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 740. sokakta bulunan Çile Apartma'nının 1. katında bulunan bir dairede henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipler sevk edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da ev yangını - Son Dakika

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