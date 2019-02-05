Diyarbakır'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
59 dakika önce
DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
- Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:36 Kaynak: DHA
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