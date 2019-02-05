Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

59 dakika önce

DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:36 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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