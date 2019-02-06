Diyarbakır'da Evde Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi
29 dakika önce
DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: DHA
Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı
Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması
Kripto Para Şirketi Konkordato İlan Etti, 140 Milyon Dolara Ulaşılamıyor
Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki