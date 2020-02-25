Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde Mehmet Emin Yıldız'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Hilal Yıldız olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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