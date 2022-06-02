Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı

02.06.2022 16:17

Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 214. Sokakta bulunan bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişilik aileden 4 kişi yaralandı. Komşuların 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay anını gören komşu Recep Elhakan, oturdukları sırada binada basınçlı patlama sesi geldiğini söyledi. Elhakan, "Yukardan geldiğini tahmin ettik. Yukarı çıktığımızda herkeste tuhaf hareketler vardı. Gaz kokusu da geliyordu. Baktım herkesin eli kızarmış yabancı uyrukludurlar. Aldım birini sırtıma aşağıya indirdim. Buzla yardım etmek istedim diğerleri de aynı durumda olunca ambulansı arayıp hastaneye gönderdim. 4 kişilerdi birde ufak bir çocukları vardı, hepsi yaralıydı. Yeni bir makine almışlardı tahminimizce ondan dolayı patlama olmuş; gaz kaçırmıştı. Yaz olduğundan dolayı pencereler açıktı yoksa basın pençelerin camlarını indirebilecek güçteydi" dedi.

Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır'da bir evde patlama: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

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