Diyarbakır'da evde sevgili çatışması: 3 yaralı - Yeniden - Son Dakika

ulaştı. Ayrıldığı sevgilisi Fırat G.'nin kendisini daha önce de rahatsız ettiğini söyleyen Ceren A., Fırat G.'nin ayrılmalarını kabullenemediğini öne sürdü. Ceren A., polise verdiği ifadede, "Fırat benim eski sevgilim olur. Bir süre önce kendisinden ayrıldım. Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Aşırı kıskançtı. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Bugün kapı zili çaldı. Açtığımda Fırat içeri girerek yanında getirdiği tabancayı ateşlemeye başladı. Bu sırada içeride bulunan arkadaşlarım Mesut B.D., ve İlhan Ö'de silahla karşılık verdiler. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi.

- Diyarbakır