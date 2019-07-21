Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü

38 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 Özel Harekat polisi de yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Sento Caddesi eski havaalanı kavşağında 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede PKK'lı teröristlerin saklandığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada evdeki terörist etkisiz hale getirildi, bir Özel Harekat polisi de yaralandı. Polis memuru, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
EV SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Çatışmanın yaşandığı evin sahibi karı- koca çift ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde inceleme yaptı. Köpek Eğitim Merkezi'nden (KEM) gelen ekip de dedektör köpek yardımıyla ev ve çatı katında arama yaptı.


Bağlar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vekil Cansu Özdemir, PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak! PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı Son dakika! Bingöl'de hava destekli operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 08:30:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]