Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (2)
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Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (2)

7 dakika önce

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTIİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Diyarbakır'da eve operasyon: 1 terörist öldürüldü, 2 gözaltı (2), System.String[]

BAKANLIK: 1 TERÖRİST ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ, 2 GÖZALTI
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü mensubu Mücahit Yılmaz'ın etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal alandan gelerek  şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştır. Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat ve çok sayıda  örgütsel doküman ele geçirilmiştir."


Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:56 Kaynak: DHA
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