Başlatılan soruşturma kapsamında M.A. ile aynı evde yaşayan ve gözaltına alınan 5 zanlıdan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma ve sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede M.A'nın kesici ve delici alet darbeleri sonucu öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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