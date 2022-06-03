DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

03.06.2022 17:14

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde evinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde evinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 47 yaşındaki M.A'nın Sapanca Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarında bulunulması üzerine harekete geçti.

Jandarma ve sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede M.A'nın kesici ve delici alet darbeleri sonucu öldürüldüğü belirlendi.

Başlatılan soruşturma kapsamında M.A. ile aynı evde yaşayan ve gözaltına alınan 5 zanlıdan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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