Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde

20.03.2022 12:10
Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zümrüt Salim, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini 930'uncu gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zümrüt Salim, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini 930'uncu gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 930'uncu gününde de sürüyor. 2 yıldır oğlunun hasretini çektiğini ifade eden Salim, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar. Fakirlerin çocuklarını dağda mahkum etmişler, aç susuz. Bizi de kendi kapılarında mahkum ettiler. Artık bizim sesimizi duysunlar, yeter bu acı nereye kadar. Hamza oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan artık yeter bu acı, dayanamıyorum dön gel. Kapım sonuna kadar açık. Sen Kur'an'ı Kerim okuyup hafız olacaktın. Dön gel sonuna kadar peşindeyim" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde
Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde
Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde
Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde
Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde - Son Dakika


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