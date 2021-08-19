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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması

19.08.2021 15:26
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması, System.String[]

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden aileler, Ağrı'ya gelerek, HDP il binasının önünde basın açıklaması düzenledi.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden aileler, Ağrı'ya gelerek, HDP il binasının önünde basın açıklaması düzenledi.

İl il gezerek, herkesi 3 Eylül'de Diyarbakır'da yapılacak mitinge davet eden 9 aile, Muş'tan Ağrı'ya gelerek, HDP il binası önünde eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile Vali Konağı Caddesi'ndeki HDP İl Başkanlığı önünde 'Evlat nöbetindeyiz' pankartı açan aileler, 'Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Otura otura kazanacağız' sloganları attı. HDP'liler ise ailelerin sesini müzik açıp, bastırmaya çalışırken, il binasından parti bayraklarını salladı. Bunun üzerine aileler, slogan atarak, il binasına girmeye çalıştı. Ailelere, bina önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri engel oldu.

'SONUNA KADAR ANNELERİMİZİN YANINDAYIZ'Dağa kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, aileler adına il binası önünde yaptığı açıklamada, evlatlarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Aydın, "Biz Diyarbakır aileleri olarak sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Biz dün eylemin 716'ncı gününü Muş'taki annelerimizle geçirdik. Bugün eylemimizin 717'inci gününde de Ağrılı annelerimize destek vermeye geldik. Görüyorsunuz, HDP bir kez daha kirli yüzünü ortaya çıkarıyor. Burada bize PKK işareti yapıyorlar. HDP'nin iç yüzünü siz de herkes de görsün artık. Annelere bir açıklama yapamıyorlar. Peki burada anne- babalar ne istiyorlar? Evlatlarını istiyorlar. HDP bundan rahatsızlık duyuyor. Şu an 9 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyorlar, neden? Biz eylem yaptığımız için. Eylemimizden rahatsız oluyorlar. Rahatsızlık duyuyorsanız kendi çocuklarınızı gönderin. Biz ilk günden demişiz ha HDP ha PKK, inanın değişen hiçbir şey yok. HDP milletvekilleri hiçbir zaman kendi halkına vekillik yapmamıştır. Hep Kandil'e vekillik yapıyorlar. Kendi iradeleri ile konuşamıyorlar. Kandil'in talimatlarının dışına çıkamıyorlar. Biz evlatlarımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. 'TÜM ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARINI HDP'DEN İSTESİN'Yakın zamanda evladına kavuşan Ayşegül Biçer de diğer bütün ailelerin evlatlarına kavuşacağı güne kadar eylemlere destek vermeye devam edeceğini belirtip, "Bugün Ağrı'ya geldik. Dün Muş'taki annelere destek verdik. Bugün Ağrı HDP il binasının önüne gelme sebebimiz, tüm anne ve babalara çağrıda bulunmak. Tüm anne ve babalar buraya toplansın, kendi hakkı olan evlatlarını HDP'den istesin çünkü HDP olmadan hiçbir yaprak dağa gidemez. HDP; PKK'nın siyasi koludur, finansal kaynağıdır. Bunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz Allah'ın izni ile. Ben evladıma kavuştum, son kavuşma benim çocuğumdu. Benim çocuğuma o kadar zulüm ve işkence etmişler ki aklını kaybetmiş. Bunu benim çocuğuma yapanların hayatını çalmaya geldim. Biz buradayız, biz kararlıyız ve buradan da diyorum ki 3 Eylül'de Diyarbakır'dan büyük bir ses ile büyük bir haykırış ile PKK'ya lanet mitingi yapacağız. Anne ve babaların 2'nci yılı bitiyor. Gelin, onlara destek verelim, orada feryatlarını duyuralım. Bakın ben evladıma kavuştum, diye mücadeleyi bırakmadım. Benim davam PKK bitene kadar, HDP kapanıncaya kadar. Allah'ın izni ile biz anne ve babalar olarak HDP'lilerin kapısına mührü vurup Kandil'i yıkacağız" dedi.

Oğlu 8 yıl önce dağa kaçırılan Saadet Ödümlü ise "Diyarbakır'dan geldim. Oğlum Yusuf Ödümlü 8 yıldır dağa kaçırılmış. Eylemlere destek vermek için geldik. 3 Eylül'de bizler Diyarbakır'da miting yapacağız. Tüm Türkiye'yi destek olmaya bekliyoruz. Oğlumu 15 yaşında kandırıp götürdüler. Buradan ona sesleniyorum. Oğlum, beni duyuyorsan Allah rızası için gel. Artık yeter. Dayanamıyoruz artık. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz" diye konuştu


Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması - Son Dakika


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