Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu - Son Dakika

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu

18 dakika önce

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu, System.String[]

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu. Baba Aslan, evladına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na, Erzurum ve Diyarbakır Emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 13 Şubatta Diyarbakır'a gelen ve 14 Şubat'ta evlat nöbetine katılan baba Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenilirken, HDP önünde nöbete katıldığı sırada konuşan baba Melik Aslan, "Vicdansızlar oğlumu götürdüler, ben geri istiyorum" demişti.

Evladının teslim olduğu haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan baba Melik Aslan İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunarak teşekkür etti. Aslan, "İçişleri Süleyman Soylu, bana müjdeli haberi vermek beni bizzat aradı. Bana oğlunun teslim olduğunu ve misafirimiz olduğunu söyledi Bende kendisine çok teşekkür ettim. Şuanda çok mutluyum. Sizlerin aracılığı ile Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Erzurum ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü personellerine çok teşekkür ederim. Türk Adaletine güveniyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Şimdi evladıma kavuşacağım anı bekliyorum" diye konuştu.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana ailelerine kavuşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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