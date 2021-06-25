Diyarbakır'da evlat nöbetinde 662'nci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 662'ncı gününde sürdürdü. Aile sayısı, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen Nazmiye Toptaş ile 230 oldu. Oğlunun tişörtünü koklayıp, gözyaşı döken Nazmiye Toptaş, HDP binasına oğlunu istemek için gittiğinde, oradaki yetkililer tarafından tehdit edilerek kovulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

662 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı 230'a ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra, evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.'OĞLUMU İSTEMEK İÇİN HDP BİNASINA GİTTİM, TEHDİT EDİP KOVDULAR'2016 yılında İstanbul Ümraniye'de kaçırılan oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen Nazmiye Toptaş ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 230 oldu. Toptaş, yokluk içinde, babasız olarak büyüttüğü oğlunu istemek için gittiği HDP binasında, parti yetkilileri tarafından tehdit edilip kovulduğunu söyledi. Toptaş, "Çocuğum Ümraniye'de fırında çalışıyordu. 17 yaşındaydı, 5 yıl önce orada küçük yaşta kaçırdılar. Ben Kars'ta HDP binasına gittim oğlumu istemek için, beni kovdular. Orada bir yönetici bana, '9 çocuğu ben götürmüşüm, içinde Ali diye biri de var' dedi. 'Ne olur yavrumu verin' dedim. Beni kovdular HDP binasından. Beni tehdit ettiler, 'gelirsen seni öldüreceğim' dediler ve dışarı attılar beni. Ben oğlumu babasız büyüttüm, yetim büyüttüm, temizliğe gittim, fakirlikle büyüttüm, ne olur evladımı verin bana. Allah rızası için ne olur dayanacak gücüm kalmadı artık" dedi.

Konuşması sırasında gözyaşına hakim olamayan Toptaş, fenalık geçirdi. Acılı anneye, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.