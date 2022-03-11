Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor

11.03.2022 17:32
Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, devam ediyor, sayıları 269'a çıktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, devam ediyor, sayıları 269'a çıktı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 921'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 269'a çıktı. 8 yıl önce 22 yaşındayken dağa götürülen kızı Dilber için Muş'un Varto ilçesinden gelerek eyleme katılan Refika Doğan, kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Kürtçe açıklama yapan Refika Doğan, 2014 yılında kızını HDP'nin götürdüğünü ileri sürerek, geri gelmesini istediğini ifade etti. Kızına seslenen anne Doğan, "Dilber, baban ve biz yatamıyoruz, neredesin kurban olayım geri gel. Artık yeter, senin için çok üzülüyoruz. Sen gelmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Gelebiliyorsanız kim varsa yanında birlikte gelin. Gel sağ salim ailene kavuş herhangi bir sorun yok" dedi.

(Murat Başal/ İHA)

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor
Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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