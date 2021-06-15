Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan ailelerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 652'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler çocuklarını terör örgütünden almakta kararlılık vurgusu yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 652'inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladının yolunu gözlüyor.

2 yıldan bu yana evlat nöbeti tutan anne Demir, "Oğlum için gelmişim, 2 yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 2 yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Ben çocuğumu ve fidanımı istiyorum. Ben oğlumu çok özlemişim. Oğlum Aziz neredeysen gel, seni ölmeden göreyim bir kez. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)