Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 303 oldu

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 15 yaşındayken kaçırılan oğulları İsa için Şanlıurfa'dan gelen Abdulkadir ve Zeliha Eslek çifti ile 303'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1031 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 6 yıl önce 15 yaşındayken ders çalışmak için halasına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan oğulları İsa için Şanlıurfa'dan gelen Abdulkadir ve Zeliha Eslek çiftiyle 303 oldu. Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Eslek çiftçi, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü. Abdulkadir Eslek, oğlunu HDP'den istediğini belirterek, "Annesiyle birlikte bu nöbete devam edeceğiz. İsa gelene kadar buradayız. 13 bayram oldu bizim evimiz taziyeye döndü. İsa yok, Allah'tan umut ediyorum ki 14'üncü bayramda burada bayram yaşayacağız. Sınavlara hazırlanmak için halasına ders çalışmaya gitti. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz" dedi.

Zeliha Eslek de, oğlu İsa'ya seslenerek, "Biz perişan olduk. Buradaki anneler perişan durumda. Bu çocuklar oradaysa ve anne ile babalarını görüyorlarsa dönsünler. İnşallah hepsi beraber döner. İsa; oğlum, bize dön" diye konuştu.